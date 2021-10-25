"ВКонтакте" запустила автоматический перевод с русского на английский

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила автоматический перевод публикаций в сообществах с русского на английский язык. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Пользователи из других стран все чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту. В будущем мы планируем добавить возможность моментальных машинных переводов не только для публикаций, но также для комментариев, сообщений и всего контента в социальной сети", - рассказал Александр Тоболь, технический директор "ВКонтакте".

Ранее в соцсети появились автоматические субтитры на русском языке.