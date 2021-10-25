"Вечные" вошли в тройку худших фильмов Marvel

В Сети начали появляться первые отзывы на фильм "Вечные" от Marvel, и пока они имеют смешанный характер.

По предварительным данным на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes проект Хлои Чжао получил 71% свежести, войдя в тройку самых низкооцененных лент студии. Хуже были приняты только "Невероятный Халк" (67%) и "Тор 2: Царство тьмы" (66%).

В базе Metacritic картина набрала всего 58 баллов, и это четвертый показатель с конца по всем фильмам киновселенной. Опередить получилось только "Тора" (57), "Железного человека 2" (57) и "Тора 2: Царство тьмы" (54).

В основном критики ругают "Вечных" за затянутость, обилие клише и отсутствие новых идей.

Стоит отметить, что по мере выхода новых рецензий общая оценка на обеих площадках может измениться - как в лучшую, так и в худшую сторону.

Российская премьера фильма в связи с антиковидными мерами перенесена с 4 на 8 ноября текущего года.