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"Вечные" вошли в тройку худших фильмов Marvel

Новости
    25.10.2021, 14:48
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KinoPoisk Фото: KinoPoisk
Фото: KinoPoisk

В Сети начали появляться первые отзывы на фильм "Вечные" от Marvel, и пока они имеют смешанный характер.

Фото: KinoPoisk
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По предварительным данным на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes проект Хлои Чжао получил 71% свежести, войдя в тройку самых низкооцененных лент студии. Хуже были приняты только "Невероятный Халк" (67%) и "Тор 2: Царство тьмы" (66%).

В базе Metacritic картина набрала всего 58 баллов, и это четвертый показатель с конца по всем фильмам киновселенной. Опередить получилось только "Тора" (57), "Железного человека 2" (57) и "Тора 2: Царство тьмы" (54).

В основном критики ругают "Вечных" за затянутость, обилие клише и отсутствие новых идей.

Стоит отметить, что по мере выхода новых рецензий общая оценка на обеих площадках может измениться - как в лучшую, так и в худшую сторону.

Российская премьера фильма в связи с антиковидными мерами перенесена с 4 на 8 ноября текущего года.

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