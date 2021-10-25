Вильфанд назвал 25 октября самым холодным днем месяца

Самая низкая температура для октября в центральной части России ожидается в понедельник. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет ниже нормы на один градус, а в дальнейшем будет повышение. Метеоролог добавил, что в целом температуры октября будут чуть выше нормы, пишет РИА Новости.

Ранее Вильфанд сообщил, что на этой неделе в центре европейской части России потеплеет до +12 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы. По его словам, теплые воздушные массы будут приходить с Атлантики. Такая ситуация сохранится до субботы.