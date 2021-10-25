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Вышел трейлер хоррор-комедии про вирус-убийцу "Заморозка мозга"

Новости
    25.10.2021, 10:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован трейлер канадской зомби-комедии "Заморозка мозга" (Brain Freeze), в центре которой - опасная безалаберность нечистоплотных корпораций.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала по фэнтези-эпосу "Колесо времени"

По сюжету опуса элитный гольф-клуб нанимает трансатлантическую биотехнологическую компанию, чье инновационное удобрение способно растапливать снег, тем самым позволяя клиентуре клуба наслаждаться игрой круглый год… И стоит ли говорить, что всё, разумеется, тут же идет не так: химикат загрязняет воду, плодя вирус и превращающий граждан в хрестоматийных плотоядных кадавров.

Режиссер и сценарист - Жюльен Кнафо. Цифровой релиз - уже 26 октября.

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