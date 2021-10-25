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25.10.2021,  
16:48
Текст:  Алексей Моисеев

Заправщики с самозатягивающимся покрытием поступили в войска

Гвардейская танковая армия Западного военного округа, дислоцированная в Московской области, начала получать современные топливозаправщики. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Так, в одном из подразделений материально-технического обеспечения (МТО) началась эксплуатация автоцистерны АЦ-14-63501, выполненной на шасси распространенного в Российской армии четырехосного вездехода КамАЗ-63501.

Особенностью конструкции этой машины является полимерное самозатягивающееся покрытие емкости топливозаправщика, предотвращающее вытекание горючего после попадания 7,62-мм пуль, выпущенных из автоматов Калашникова.

Сама цистерна изготовлена из стали, внутри - оцинкованное покрытие. Она может вмещать до 14000 литров автомобильного бензина, дизельного или авиационного топлива.

Специальный механизм позволяет производить заправку четырех единиц техники одновременно. За одну минуту перекачивается до 600 литров.

Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org
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Эта техника может эксплуатироваться при температуре от -40°С до +50°С.

Также сообщается о поступлении автоцистерны АЦ-7,5 на основе КамАЗ-5350 (8х8), предназначенной для транспортировки и кратковременного хранения горючего.

В текущем году подразделения МТО танковой армии ЗВО пополнили более восьмидесяти единиц различной техники.

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