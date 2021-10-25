Заправщики с самозатягивающимся покрытием поступили в войска

Так, в одном из подразделений материально-технического обеспечения (МТО) началась эксплуатация автоцистерны АЦ-14-63501, выполненной на шасси распространенного в Российской армии четырехосного вездехода КамАЗ-63501.

Особенностью конструкции этой машины является полимерное самозатягивающееся покрытие емкости топливозаправщика, предотвращающее вытекание горючего после попадания 7,62-мм пуль, выпущенных из автоматов Калашникова.

Сама цистерна изготовлена из стали, внутри - оцинкованное покрытие. Она может вмещать до 14000 литров автомобильного бензина, дизельного или авиационного топлива.

Специальный механизм позволяет производить заправку четырех единиц техники одновременно. За одну минуту перекачивается до 600 литров.

Эта техника может эксплуатироваться при температуре от -40°С до +50°С.

Также сообщается о поступлении автоцистерны АЦ-7,5 на основе КамАЗ-5350 (8х8), предназначенной для транспортировки и кратковременного хранения горючего.

В текущем году подразделения МТО танковой армии ЗВО пополнили более восьмидесяти единиц различной техники.