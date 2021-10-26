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26.10.2021 17:23
Рубрика: Культура

Адель даст два концерта после пятилетнего перерыва

Текст: Александр Алексеев
Возвращение Адель запланировано на 1 и 2 июля 2022 года - в лондонском Гайд-парке. Но как попасть на эти концерты? Желающих оказалось так много, что официальный сайт Адель обрушился, став временно недоступным из-за одновременного наплыва поклонников, стремившихся подать заявку на покупку билетов.
Фото: EPA/ANDREW COWIE
Новая песня Адель Easy On Me набрала более 100 млн просмотров в Youtube

Теперь сайт вновь работает, и первые счастливчики смогут купить билеты на концерты Адель уже в четверг, 28 октября. Начиная с 10.00 по Гринвичу, то есть в 12.00 по московскому времени. Причем, продажа будет проводиться только на сайте, в режиме онлайн.

Очевидно, что предстоящие концерты будут даны в поддержку нового альбома "30", релиз которого Адель назначила на 19 ноября. В нем будет 11 песен. Причем одна из них уже хорошо известна. Она называется Easy on Me, установила рекорд по числу прослушиваний через стриминговые сервисы, а видео на нее собрало на YouTube уже более 115 миллионов просмотров.

Между тем

Адель дала уже и первое интервью СМИ - для женского журнала Vogue.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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