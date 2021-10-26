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26.10.2021,  
12:19
Текст:  Антон Валагин

Армия США пересмотрит стандарты роста и веса солдат

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Армия США намерена отказаться от старых способов оценки физических параметров военнослужащих в пользу более точных и высокотехнологичных. Четыре новых методики тестируют в Форт-Брэгг на группе добровольцев.

Фото: Минобороны РФ
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Испытания начались 18 октября в Армейском центре начальной военной подготовки, передовые разработки для них предоставил военный НИИ экологической медицины. Одна из методик, DXA пришла из фитнеса. Это сканирование всего тела со сбором информации о массе мышц и жира, а также минеральной плотности костей.

- DXA считается "золотым стандартом" в индустрии фитнеса и красоты, поскольку очень точен и сводит к минимуму человеческий фактор, - рассказал Task&Purpose руководитель проекта Мэтт Бартлетт.

Другой метод использует инфракрасный сканер, за 13 секунд собирающий данные с двух с лишним миллионов точек тела. Также добровольцы пройдут через анализ импеданса, при котором сквозь тело пропускается слабый электрический сигнал для измерения мышечной и жировой массы. Наконец, четвертым способом будет хорошо известная американским военным магнитная лента. Этот метод считается самым неточным, поскольку результат измерений зависит как от поведения солдата - он может, к примеру, втянуть живот, - так и от внимательности оператора при оценке теста.

Действующее положение включает таблицу с учетом пола военнослужащего, его возраста, роста и веса. Например, 22-летний солдат ростом 182 см может весить не более 88 килограммов. А вес 19-летней военнослужащей дамы ростом 152 сантиметра ограничен 58 килограммами. Однако военные жалуются, что данный метод был введен более 200 лет назад, устарел и неточен.

Испытания в Форт-Брэгг продлятся 6-9 месяцев.

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