Распоряжение губернатора Астраханской области от 26 октября 2021 года № 685-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.":

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - исполнительные органы):

- обеспечить с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно функционирование соответствующих исполнительных органов;

- определить с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно численность государственных гражданских служащих Астраханской области и работников исполнительных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов;

- организовать в подведомственных государственных учреждениях Астраханской области определение численности сотрудников государственных учреждений Астраханской области, обеспечивающих функционирование соответствующих государственных учреждений Астраханской области с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно.

2. Определить, что:

- организации культуры, находящиеся на территории Астраханской области, в нерабочие дни с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно осуществляют деятельность в соответствии с установленным режимом работы при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, а также постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- организации здравоохранения, находящиеся на территории Астраханской области, в нерабочие дни с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно осуществляют свою деятельность по графику, определенному министерством здравоохранения Астраханской области, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, а также постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Министерству экономического развития Астраханской области совместно с министерством финансов Астраханской области до 29.10.2021 представить предложения о предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года.

4. Рекомендовать руководителям государственных органов Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции принять меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." с учетом положений настоящего распоряжения.

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







