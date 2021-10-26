Распоряжение правительства Челябинской области от 26 октября 2021 года № 804-рп "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г."

В целях реализации пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.":

1. Определить, что:

1) в организациях культуры, находящихся на территории Челябинской области, режим работы в нерабочие дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года устанавливается руководителями соответствующих организаций с учетом требований, указанных в распоряжении Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности", а также при условии одновременного присутствия граждан при проведении мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия;

2) в организациях здравоохранения, находящихся на территории Челябинской области, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Челябинской области, устанавливается следующий режим работы:

в нерабочие дни с 1 ноября 2021 года по 3 ноября 2021 года работу осуществляют все работники организации здравоохранения в соответствии с утвержденными графиками работы на ноябрь 2021 года;

в нерабочие дни с 4 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 года режим работы устанавливается руководителем соответствующей организации с учетом обеспечения бесперебойной работы организации здравоохранения в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) в иных организациях здравоохранения, находящихся на территории Челябинской области, режим работы в нерабочие дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года устанавливается руководителями соответствующих организаций.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







