Чернышенко: Кодекс этики ИИ повысит доверие общества к новым технологиям

В Москве при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко подписан Кодекс в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В подписании кодекса приняли участие представители крупнейших российских компаний, ВУЗов и научно-исследовательских институтов. В частности, МФТИ, "Сбербанк", "Яндекс", "МТС", "Ростелеком" и другие.

По словам Дмитрия Чернышенко, правительству необходимо работать над повышением уровня доверия к искусственному интеллекту и продуктам и сервисам на его основе.

"По данным ВЦИОМ около 48% россиян доверяют ИИ. Это достаточно высокая цифра. Но пока у части общества неоднозначное отношение к таким технологиям и это то, над чем нам надо работать. Обществу нужен надежный ИИ с вероятностью ошибки ниже, чем у человека. Права и свободы граждан гарантированы Конституцией. Наша обязанность - реализовать механизмы по их защите, независимо от среды, в которой находится человек. Правительство приложит все необходимые организационные усилия, чтобы этические принципы ИИ нашли практическую реализацию в разных сферах: в госуправлении, здравоохранении, на транспорт, где благополучие людей в приоритете", - заявил Чернышенко.

К разработке Кодекса было привлечено свыше 500 экспертов, работа шла с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Как ожидается, до конца года кодекс подпишут более 100 организаций из государственного, коммерческого и научного секторов.