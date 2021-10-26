Доклад: Итальянские медики подвергались преследованиям в разгар пандемии

Медперсонал и соцработники в Италии, которые выражали обеспокоенность по поводу недостойных условий труда в домах престарелых в разгар коронавирусной пандемии, подвергались несправедливому дисциплинарному разбирательству, говорится в 24-страничном докладе Amnesty International.

В период с февраля по август 2021 исследователи Amnesty, пообщавшись 4 специалистами в области здравоохранения и социальной защиты, а также с профсоюзными деятелями, юристами и экспертами по правовым вопросам, пришли к неутешительным выводам: сектор, в котором заняты преимущественно женщины, испытывает колоссальное напряжение из-за нехватки кадров, низкой заработной платы и нестабильных условий труда, которое усугубилось на фоне пандемии.

Кроме того, треть опрошенных медиков и соцперсонала рассказали об атмосфере страха и преследованиях на рабочем месте. Юристы, в свою очередь, сообщили о более чем дюжине случаев дисциплинарных разбирательств и увольнений работников, включая представителей профсоюзов, которые выражали обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащих мер по охране здоровья и безопасности в различных домах престарелых. В частности, в документе приводятся слова одной из медсестер, которая открытым текстом признается, что медперсонал вынуждали ходить без масок, чтобы не сеять панику среди пожилых пациентов. Те же, кто отказались подчиниться, были посажены на принудительный карантин, либо отстранены от работы.

Согласно официальной статистике, 65,6 процента от общего числа работников, заразившихся COVID-19 на рабочем месте в Италии, были работниками здравоохранения и социального обеспечения. При этом почти четверть умерших после заражения вирусом на рабочем месте были медицинскими работниками и персоналом домов престарелых. По некоторым оценкам, 8,5 процента всех пожилых людей, которые проживали в домах престарелых в Италии, умерли в первые месяцы пандемии.

Правозащитники организации призывают парламент Италии инициировать независимое расследование в отношении реакции властей на пандемию коронавируса с особым упором на ситуацию в домах престарелых и на признания опрошенных в ходе исследования лиц. По мнению экспертов, это позволит извлечь правильные выводы и избежать повторения ошибок в будущем.