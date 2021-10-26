Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО

На проходящих в пустыне Негев учениях Blue Flag-2021 пилоты ВВС Израиля отрабатывают действия по преодолению находящихся на вооружении сирийской армии российских систем ПВО.

В маневрах также участвует техника и военные из США, Германии, Италии, Великобритании, Франции, Индии и Греции. Всего около 100 самолетов и более 1000 тысячи военнослужащих.

Учения начались с торжественного облета Иерусалима самолетами Германии и Израиля. Во главе сводной пилотажной группы истребителем F-15 управлял командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, а за штурвалом самолета Eurofighter находился командующий ВВС Германии Инго Герхартц.

Как сообщает издание Janes, зенитные ракетные системы С-75, С-125, "Куб", "Оса" и "Панцирь-С1" были смоделированы с использованием нового симулятора радио-электронной борьбы Scorpius-T.

"Красные силы", которые играют роль противника, включают батарею ПВО Patriot, а также истребители F-16 из 115-й эскадрильи ВВС "Красный дракон" и истребители F-35I Adir", - сообщает издание.