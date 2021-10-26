Как Николай Перовский стал "безусловным российским поэтом"

Новости

В "Лиза Алерт" пояснили сообщение о гибели человека во время поисков Светличной 03:25
Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID 02:42
В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране 02:14
В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 23:10
Рубрика: Культура

Как Николай Перовский стал "безусловным российским поэтом"

Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Письмо из Железногорска от краеведа и прозаика Геннадия Александрова.
Поэт Николай Перовский. Фото: из личного архива Дмитрия Шеварова

"Здравствуй, "Календарь поэзии"!

Хочу рассказать твоим читателям о судьбе Николая Михайловича Перовского. В его биографии много условного. Годом его рождения вписан 1934-й, родиной считается слобода Михайловка. Сюда, в детский дом, спешно выстроенный на пустыре, свозили детей репрессированных родителей и детей европейских антифашистов: немцев, испанцев, венгров...

Некоторые малые дети "врагов народа" получили новую метрику. Днем рождения Николая Перовского назначили 31 декабря - чтобы было с кем встретить свое явление на свет: не с родными, так хотя бы с друзьями. А местом рождения вписали слободу Михайловка. Мальчик, перенесший тиф, так и не вспомнил, откуда его привезли.

В 2007 году умирающий поэт вдруг назовет жене и дочери свой настоящий день рождения и имя матери - Мария.

В стихах поэт вспоминал детский дом, налет вражеских самолетов, горящий обоз, эвакуацию. В Средней Азии, после выпуска из детдома, он, голодный, оборванный воспитанник колхоза, напишет письмо Сталину о своей горькой судьбе. Письмо перехватят, но испуганные руководители обеспечат подростка необходимым.

Николай поступил в Московский Горный институт. Во время испытаний на Новой Земле получил большую дозу радиации. Его немедленно отправили "подкормиться" в центр России. Так он оказался в селе Таволжанка на Белгородчине. Потом жил в Орле.

Фото: Из архива Елены Рубцовой
Дочь Николая Рубцова написала повесть о детстве отца

Николай был учителем физкультуры, баянистом в клубе, газетчиком... После изгнания из СССР Солженицына Николай направил ему сочувственную телеграмму. Перовского исключили из Союза писателей.

Сегодня его именем названы библиотеки в слободе Михайловке и в Орле. Бывший детдомовец с условными метрическими данными стал безусловным российским поэтом..."

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Стихи Николая Перовского

Осеннее

Об осени писать - какой наглец!

О ней не раз великие писали.

Но как же быть, когда соседний лес

Опять, опять в безлиственной печали?

И будет так за окнами темно!

Случайный, а быть может, не случайный

Ворвется ветхий лист в мое окно,

Хрустящий, как пергамент, полный тайны.

Кружитесь, листья! Падайте на грудь!

Ложитесь мне на голову и плечи,

И пусть ваш золотой и краткий путь

С путем пересечется человечьим!

И я бегу из дома, мне до слез

Всё так необъяснимо и так близко!

То листья поднимаются до звезд,

То звезды опускаются на листья...

Паутина

Паутина в осиновых чащах,

Паутина в березовых рощах,

Сизый морок, по миру летящий,

Укрывает и выгон, и площадь.

По тропинкам опавшего сада,

По дорожкам увядшего луга

Прохожу я, пастух листопада,

Паутиной опутанный туго.

Разомлев от теплыни в полыни,

Пауки понаделали пряжи.

Запропала земля в паутине,

И никто не заметил пропажи.

Листопад

Душа такого не припомнит,

Такого не было со мной:

Шум листопада был приподнят

Над кромкой леса, над стерней,

Над обмелевшею речушкой,

Над пожелтевшею лозой

И над пастушкой с белой кружкой,

Присевшей рядышком с козой...

***

Гляди! Пушистый жеребенок

Точеной ножкой травы бьет.

Почти духовный, как ребенок,

Почти абстрактный, как полет.

На переломе и на стыке,

На тонкой дужке коромысл

Струится космос безъязыкий,

Времен и судеб тайный смысл.

И может, высшая минута

Тебе дается для того,

Чтоб лишь коснуться абсолюта,

А не ослепнуть от него.

Первый снег

Сошел, растаял первый снег

Там, между школою и садом,

Для всех растаял без помех,

Лишь мы, заснеженные, рядом.

Метет, заносит колею,

Швыряет щедрую охапку

На шубку черную твою

И на мальчишескую шапку.

Сквозь эти хлопья белизны

Ты всё белее, ты всё дальше,

Приди ко мне из той страны,

Где нет ни горечи, ни фальши.

Где я с потерянным лицом,

Как уличенный в страсти инок,

Всё не могу понять, о чём

По снегу пишет твой ботинок.

"То листья поднимаются до звезд, то звезды опускаются на листья...". Фото: PhotoXpress
Культура Литература Календарь поэзии

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Нерабочие дни в московских театрах и музеях. Главное в вопросах и ответах
Искусственный интеллект впервые создал дизайн фарфора