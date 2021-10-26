Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 26 октября 2021 года № 73 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года" постановляю:

1. Руководителям органов публичной власти Карачаево-Черкесской Республики, иных органов и организаций, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, определить численность служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года" с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно (далее - нерабочие дни).

2. Установить, что в нерабочие дни организации здравоохранения, находящиеся на территории Карачаево-Черкесской Республики, функционируют в режиме, обеспечивающем оказание экстренной медицинской помощи дежурными сменами.

3. Правительству Карачаево-Черкесской Республики предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) и установлением нерабочих дней.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы Карачаево-Черкесской Республики М.О.Аргунов







