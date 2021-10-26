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26 октября 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 25 октября 2021 года № 349-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 26 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Рекомендовать гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обязанным соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания (фактического нахождения), применять технологии электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации с использованием технических устройств и программного обеспечения "Мобильное приложение "112-Экстренная помощь".";

2) абзац третий подпункта 16.1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных организациях Курской области, кинопоказа с заполняемостью залов не более 50%.";

3) пункт 17 дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания:

"1 7.4. Осуществление тренировочного процесса в физкультурно-спортивных организациях всех форм собственности, за исключением спортивной подготовки на тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, тренировочного процесса для лиц старше 18 лет в иных организациях, а также тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов.".

Губернатор Курской области Р.Старовойт



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