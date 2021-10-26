Указ главы Республики Марий Эл от 26 октября 2021 года № 180 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 октября 2021 г. № Пр-1998 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г., № 24072020020038, 12 августа 2020 г., № 12082020020042, 4 сентября 2020 г., № 04092020020046, 25 сентября 2020 г., № 25092020020050, 16 октября 2020 г., № 16102020020054, 12 ноября 2020 г., № 12112020020056; 12 января 2021 г., № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015, 29 мая 2021 г, № 29052021020021, 15 июня 2021 г, № 15062021020025, 2 июля 2021 г, № 02072021020028, 23 июля 2021 г, № 23072021020034, 9 августа 2021 г, № 09082021020039, 13 сентября 2021 г, № 13092021020047, 12 октября 2021 г, № 12102021020048, 21 октября 2021 г, № 21102021020056) следующие изменения:

а) в пункте 7:

в абзаце третьем подпункта "а" слова "граждан старше 65 лет" заменить словами "граждан старше 60 лет";

дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Установить, что до 1 декабря 2021 г. включительно с 23 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. по местному времени приостанавливается оказание услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







