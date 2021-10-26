Опубликован рейтинг лучших автоматов России

Названа великолепная "восьмерка" российских автоматов.

Ресурс militaryarms.ru составил рейтинг лучших отечественных автоматов. Понятно, что выбор претендентов достаточно ограничен. Но все же, кто попал в топ?

АК-47 и АКМ

Фото: Владимир Вяткин \ РИА Новости

На первой позиции предсказуемо оказался автомат "Калашников" 1947 года. Составители рейтинга напоминают, что в конкурсе на создание нового автомата под патрон калибра 7,62 мм участвовали сильнейшие конструкторы того времени: Дегтярев, Шпагин, Судаев и Симонов. Но их обошел никому тогда неизвестный Михаил Калашников.

АК после некоторых доработок был принят на вооружение в 1949 году. А спустя десять лет армия получила его усовершенствованную версию АКМ. Автомат славится своей простотой и надежностью, он принят на вооружение более чем в 100 странах.

АН-94 "Абакан"

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

На втором месте - АН-94 "Абакан", созданный в 1980-е годы с тем умыслом, чтобы хотя бы отчасти затмить АК. Конструкторам поставили задачу сделать его более мощным, с повышенной кучностью стрельбы и таким же надежным.

Особенность "Абакана" в том, что при стрельбе ствол отходит назад, уменьшая отдачу. В режиме стрельбы по два патрона или длинной очередью первая пара выстрелов делается в темпе 1800 в минуту. Последующие - 600 в минуту.

Однако "Абакану" не суждено было потеснить АК. Выпускали его слишком маленькими для армии партиями.

АЕК-971

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Третьим назначили АЕК-971 по патрон 5,45 мм. Работа над ним началась в 1967 году. Механизм автомата снабжен балансиром, который при стрельбе снижает импульс отдачи.

АС "Вал"

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости

Четвертый в списке - АС "Вал" - бесшумный "брат" снайперской винтовки "Винторез". Автомат способен прошивать бронежилеты на расстоянии в 400 метров. Это ему удается с помощью особых дозвуковых патронов СП-5 и СП-6 калибра 9х39 миллиметров

АК-12 и АК-15

Пятую строчку заняли новейшие модификации автомата "Калашникова" АК-12 и АК-15, создававшиеся под новую экипировку "Ратник".

Эти модели, предназначены для спецподразделений и в будущем должны заменить предыдущее поколение АК.

АМ-17

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На шестом месте АМ-17, выпущенный в 2017 году на смену АКС-74У. В его основе лежит малогабаритный автомат (МА) Драгунова. Масса оружия снижена за счет использования полимерных материалов. Укороченный и легкий автомат используют бойцы спецподразделений правоохранительных органов.

СР3М "Вихрь"

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

Седьмое место отдали автомату "Вихрь", рожденному в недрах ЦНИИТОЧМАШ в 1994 году. Он создан на базе АС "Вал", отличается небольшим размером и весом 2,4 килограмма. Дальность действия - до 200 метров. Специальные пули СП-6 9х39мм пробивают бронежилеты с 50 метров.

Самой распространенной версией автомата, получившей популярность среди бойцов спецподразделений Минобороны РФ, стала СР-3М. Она отличается от оригинала высокой эргономичностью, возможностью поставить глушитель, металлические магазины, оптику. Кроме того, у новой модификации имеется складной рамочный приклад и новое цевье. Небольшие размеры и мощность огня дают возможность оружию эффективно действовать на поле боя.

Карабин "Сарыч"

Фото: Biohazard1409 / youtube.com

И замыкает восьмерку полуавтоматический карабин "Сарыч" - дипломная работа оружейника Александра Шевченко. Оружие создано под патрон .308 Win по системе булл-пап. Компактная ствольная коробка с минимально выдвигающимся затвором делает винтовку высоконадежной, минимизируется влияние подвижных частей на кучность выстрелов.

"Сарыч" оснащен планками Пикатинни, сошками, у приклада есть специальными подставками для щек и плеча. Сменные стволы позволяют использовать оружие и как автоматическую винтовку, и как ручной пулемет.

При всех достоинствах и впечатляющем футуристическом дизайне, у "Сарыча" есть один главный недостаток - он так и остался нереализованным проектом.