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От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко

Новости
    26.10.2021, 14:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

24 октября скончался известный советский, украинский актер, режиссер и сценарист Николай Засеев-Руденко, среди прочего - создатель культового фарса "Выстрел в гробу" (Вицин, Пуговкин, Моргунов, Мишулин). Как сообщили в Национальном союзе кинематографистов, 88-летний народный артист Украины болел коронавирусом.

Засеев-Руденко родился 1 июля 1933 года в Киеве в семье военного. В 1950-1952 годах учился в театральной студии и одновременно выступал на сцене Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 1972-м окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа, мастерская Товстоногова. С 1956-го - актер Театра-студии киноактера при Киевской киностудии имени Довженко, с 1978-го - ее режиссер-постановщик.

Актерский дебют - 1955-й, киноповесть о летчиках-курсантах с Вячеславом Тихоновым "Звезды на крыльях". Далее - "Исправленному верить", шофер-недотепа Костя в "Кате-Катюше", "Млечный путь", "Им было девятнадцать…", "Артист из Кохановки", Хемингуэй в "Москва-Генуя", Володя Крутилин в "Удар! Еще удар!", другие.

Как режиссер поставил около двух десятков лент, среди них "Афоня, горим!", "Слушать в отсеках", "Поляна сказок", "Бабий Яр", "Черная рада".

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