Пандемия изменила страховую отрасль и предпочтения клиентов

Предложение новых онлайн-услуг со стороны страховых компаний началась задолго до пандемии COVID-19. Однако последняя стала тем триггером, который подстегнул диджитализацию отрасли в соответствии с запросами населения. Одним из таких наиболее востребованных видов страхования стало страхование жилой недвижимости.

Масштабная цифровизация страхового рынка, согласно оценкам экспертов, является одним из ключевых трендов развития отрасли.

За время с начала пандемии COVID-19 отрасль показала высокую адаптивность к изменениям в экономике

Как отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин: "Мы, как и многие другие отрасли, шли к цифровизации давно. Но пандемия дала определенный толчок, и страховщики, стремясь максимально соответствовать запросам клиентов и тенденциям времени, совершили огромный прорыв с точки зрения онлайн-взаимодействия.

При этом страховщики и сами изменились. Локдауны и невозможность работать по привычной схеме создали условия, когда бизнес-процессы менялись стремительно, в считанные дни и даже часы. И страховщики существенно изменили свои внутренние алгоритмы работы".

Цифровизация страхового рынка затронула все аспекты его функционирования, начиная от страховых продуктов до форм и способов взаимодействия с клиентом.

"Сейчас самое главное - это скорость, которую показывает страховая компания в урегулировании, в коммуникациях. Плюс удобство, чтобы все можно было делать в телефоне. Российские страховые компании, как и банки, находятся сейчас в числе лидеров по диджитализации. Мы вышли на достаточно хороший уровень цифровизации финансовых услуг, страховых, в том числе и ситуация в России лучше, чем во многих странах мира, чем в Европе или США. И сейчас через онлайн-приложение или чат-бот в мессенджере можно провести практически всю процедуру урегулирования", - отметил генеральный директор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по финансовым рынкам Павел Самиев.

В целом за время, прошедшее с начала пандемии COVID-19, отрасль показала высокую адаптивность к изменениям в экономике, уверен руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По словам Александра Цыганова, на новые вызовы страховщики ответили и новыми продуктами, и возможностями удаленных сервисов.

"Еще один важный момент - то, что в начале пандемии многие думали, что агентский канал продаж станет менее актуальным. Но если посмотреть статистику, то агенты успешно реализовывали страховые услуги населению по таким направлениям, как страхование строений граждан и жилья. Они показали возможность работы в период локдауна и подтвердили свою значимость. Несмотря на цифровизацию, агентские сервисы будут сохраняться, и задача на ближайшее время для IT-компаний создать онлайн-сервис и для них", - отметил он.

В сегменте страхования домов и квартир значительную долю составляет именно агентский канал. Среди хитов продаж страховых предложений населению РФ, согласно рейтингу ВСС, первое место занимает страхование жизни и страхование от несчастного случая, что вполне объяснимо временем, в котором мы живем. Второе место занимает автострахование, затем - ДМС и страхование имущества. При этом, как считает Павел Самиев, целесообразность этого вида страхования сегодня определяет стратегия выбора тех рисков, которые наиболее актуальны для страхователя. "При страховании квартир и домов наиболее правильная стратегия - идти в сторону сочетания страховых продуктов и современных систем контроля, таких как "умный дом". Это то, что ожидает нас впереди вне зависимости, какого типа жилье страхуется. Причем такой качественный контроль всех систем жизнеобеспечения "умного дома" вместе со страхованием на самом деле будет стоить недорого и является наиболее эффективным с точки зрения финансовой грамотности и защиты от рисков. Поэтому совет здесь заключается в том, чтобы смотреть на все варианты страховых продуктов, в том числе с условиями франшизы, чтобы снижать затраты и покрывать большие риски. А такие дополнительные сервисы, как "умный дом" или телематика в автомобиле, не только будут давать покрытие рисков по страхованию, но и предлагать качественные услуги", - отмечает эксперт.

При страховании жилья правильная стратегия - сочетание страховых продуктов и таких современных систем контроля, как "умный дом"

И все же массовый спрос на такие страховые продукты во взаимоувязке с системами "умного дома" пока что остается отложенным. "Умный дом - это перспектива для новых страховых продуктов, но не столько завтрашнего дня, сколько задача на послезавтра. Население России любит пользоваться новыми гаджетами, с одной стороны, с другой - и статусное потребление никто не отменял. Но все же "умный дом" - система скорее для нового дорогостоящего жилья. Но на такое жилье должно прежде всего хватать дохода и соответствующих страховых интересов. Есть такое эмпирическое понятие, как уровень страховой бедности. Наше население возле его порога несколько раз уже побывало, но насыщение рынка страховых услуг пока еще низкое", - констатирует Александр Цыганов.

Пока что общее количество людей, которые страхуются, в России невелико. В силу своей обязательности страхование ОСАГО измеряется десятками миллионов полисов, но остальные виды исчисляются не более чем в 2-3 миллиона заключаемых договоров.

Согласно исследованию аналитического центра Банки.ру, по итогам первого полугодия наибольшую сумму премий по страхованию имущества (физических и юридических лиц) собрала компания "СОГАЗ", продемонстрировав при этом худшую динамику среди лидеров сегмента (минус 6,1 процента относительно первого полугодия 2020 года).

Как отмечают авторы исследования, большую часть этих премий составляет страхование имущества юридических лиц, а на физлиц приходится менее 2,3 миллиарда из 37,4 миллиарда рублей, собранных за полгода. Наивысший показатель роста сборов демонстрируют ГСК "Югория" и "Страховая бизнес группа" (175,5 и 172,5 процента соответственно по сравнению с первым полугодием 2020-го).

Такой мощный рост произошел преимущественно за счет сравнительно невысоких объемов сборов по этому виду страхования - обе компании замыкают десятку лидеров по страхованию имущества. При этом у "Страховой бизнес группы" довольно высок процент отказов (33,3 процента в январе - июне) - у нее второе место по этому показателю, зато самая высокая в десятке лидеров средняя сумма выплаты (более 6 миллионов рублей).

Продукты должны отвечать реальным страховым интересам и стоить адекватных денег для потенциаль­ного страхователя

Как показывает статистика, финансовая успешность в данном сегменте не коррелирует с расширением проникновения при больших суммах страхования на небольшом предложении. Дальнейшее развитие рынка страхования имущества граждан эксперты связывают с появлением новых бюджетных продуктов и повышением финансовой культуры граждан. Архетип отечественного страхователя нередко сравнивают с героями произведений Николая Носова. Так, Незнайка - это тот, кто совсем ничего не знает о страховании. Авоська надеется, что "авось пронесет". А Небоська верит в то, что ему "небось помогут".

"Повышать страховую культуру населения необходимо. Нужно разъяснять преимущества страхования, но при этом продукты должны отвечать реальным страховым интересам и стоить адекватных денег для потенциального страхователя, если мы хотим развивать не только обязательное страхование, но и добровольное, - уверен Александр Цыганов. - В России та часть населения, которая готова страховаться и у кого есть страховые интересы, составляет примерно 5 процентов. И здесь страховой рынок удовлетворяет существующий спрос, и он достаточно эффективен. Но трудно разработать продукты для той части населения, у которой страховые интересы связаны с небольшими суммами. Это проблема, и ее нужно решать, поскольку мы делаем бизнес для населения, и оно должно это чувствовать", - резюмирует эксперт.