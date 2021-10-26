Пара ракетоносцев Ту-22М3 пролетела над Черным морем

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что два бомбардировщика Ту-22М3 Дальней авиации России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. В воздухе самолеты находились около пяти часов.

В реальной боевой обстановке ракетоносцы в одиночку на патрулирование, конечно, никто бы не отправил. Такую же практику часто используют и в мирное время. Поэтому истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. В чужое воздушное пространство наши самолеты, разумеется, не входили и строго придерживались международных правил организации таких рейдов.

Надо сказать, что российские ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно появляются в небе над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам.

Тем не менее, практически каждый такой рейд сопровождается гневными окриками натовцев. Наших пилотов обвиняют то в пересечении воздушного пространства соседей, то в слишком агрессивном, на взгляд НАТО, маневрировании. Никаких доказательств подобных нарушений Запад не приводит, поэтому серьезной реакции Москвы эти упреки не вызывают.

Дальние бомбардировщики, представляют собой действительно грозную технику. Ее создавали для выполнения задач в оперативных зонах сухопутных и морских театров военных действий. Ракетоносец Ту-22М3 уже несколько десятилетий успешно справляется с этими функциями. Он оснащен системой дозаправки топливом в воздухе и имеет крылья изменяемой стреловидности. Это позволяет использовать бомбардировщик на дальних маршрутах, в широком диапазоне скоростей и высот.

Радиус боевого действия у него составляет примерно 2400 км. Этого вполне хватает, чтобы долететь практически до любой западноевропейской страны. А учитывая возможность дозаправки, Ту-22М3 при необходимости дойдет и до США. Тем более, что на машине стоит мощный навигационный комплекс. В управлении самолетом активно участвует автоматическая бортовая система, значительно упрощающая жизнь экипажу.

Военные не без оснований прозвали Ту-22М3 "пожирателем кораблей". Во время испытаний запущенная с "Туполева" сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 пробила в борту мишени-авианосца отверстие диаметром 20 метров. Мощный боеприпас пролетает до 500 км со скоростью тысяча метров в секунду. К тому же ракета может оснащаться ядерной боевой частью. Один Ту-22М3 несет на борту три таких боеприпаса. А еще он вооружен крылатой ракетой Х-15 с максимальной дальностью полета 250 км и скоростью до 6000 км/ч. Бомбовая нагрузка "Туполева" достигает 24 тонн.