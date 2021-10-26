Павел Дуров анонсировал появление рекламы в Telegram

Однако большинство пользователей, по словам Дурова, не заметят рекламу. В качестве довода он привел три причины. Первая - Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.

Вторая - для показа рекламы не будут использованы личные данные. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.

Третья - официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", - рассказал Дуров.