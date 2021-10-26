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26.10.2021,  
14:07
Текст:  Алексей Моисеев

Приманка для ракет: надувную копию танка Type 99А показали в Китае

Самым современным танком Народно-освободительной армии Китая в настоящее время является Type 99А, известный также как ZTZ-99A.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В настоящее время на вооружении элитных соединений находится, по различным данным, не менее шести сотен таких танков, относящихся к третьему после Второй мировой войны поколению гусеничных бронемашин.

Военные эксперты многих стран мира считают, что "девяносто девятые" по своим характеристикам, таким как огневая мощь, защита и подвижность, могут успешно конкурировать с лучшими зарубежными моделями, такими как американский M1A2 Abrams, германский Leopard 2, французский AMX-56 Leclerc, южнокорейский K2 Black Panther.

В НОАК уделяется большое внимание качественной подготовке экипажей, для этого существуют учебные центры, оснащенные компьютерными тренажерами, позволяющими совершенствовать навыки вождения, применение штатных 125-мм пушек и спаренных пулеметов.

Такое оборудование не только позволяет вести эффективную подготовку военнослужащих, но и экономить ресурс техники, продлевая срок ее активной службы в мирное время.

В боевых же условиях помочь уцелеть реальным танкам смогут макеты, выполненные из специальных материалов. Они будут отвлекать на себя различные вражеские средства поражения.

Фото: Минобороны РФ
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Один из таких надувных ZTZ-99A в натуральную величину впервые показали по китайскому телевидению. Эта приманка для ракет выглядит достаточно достоверно - на некотором расстоянии ее вполне можно спутать с реальным образцом.

Ранее сообщалось, что промышленность КНР занимается изготовлением на экспорт резиновых "комплексов противовоздушной обороны" "Куб", "Панцирь-С1" и С-400, "оперативно-тактических ракетных систем Scud" (Р-17 "Эльбрус"), БМП-2, а также М1 Abrams и F-22 Raptor.

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