Прокат фильма о принцессе Диане перенесен на 9 декабря

Картина "Спенсер" должна была выйти в российский прокат 4 ноября, но из-за антиковидных ограничений зрители смогут увидеть фильм, начиная с 9 декабря. Об этом сообщает компания-прокатчик.

Сюжет картины "Спенсер" сконцентрирован на трех рождественских днях 1991 года, в которые принцесса Диана решает разорвать свои отношения с королевской семьей. Чарльз и Диана на людях изображают рождественскую сказку. Но это только игра. За непростую историю взялся Пабло Ларраин, режиссер, который уже не в первый раз снимает биографическую драму. Недавняя его работа "Джеки" была посвящена биографии Жаклин Кеннеди после убийства супруга. Кеннеди тогда сыграла Натали Портман. Лента получила две премии "Оскар".

В новом фильме в роли принцессы Дианы снялась Кристен Стюарт. The Guardian уже назвала ленту неординарной. Мировая премьера картины прошла в начале сентября.