Указ губернатора Псковской области от 25 октября 2021 года № 160-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 г. от 24 октября 2021 г. № Пр-1998, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 25 октября 2021 г. № 3808, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле:

а) после слов "Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."," дополнить словами "Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 г. от 24 октября 2021 г. № Пр-1998,";

б) после слов "от 21 октября 2021 г. № 3759" дополнить словами ", от 25 октября 2021 г. № 3808";

2) абзац первый подпункта 4.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"4.1) обязать соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), с 25 октября по 07 ноября 2021 г. граждан в возрасте 65 лет и старше, а с 27 октября 2021 г. неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

3) в подпункте 6 пункта 2:

а) абзац первый подпункта "г" изложить в следующей редакции:

"г) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. обеспечить временный перевод на дистанционную работу не менее 30 процентов общего количества работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам с соблюдением статьи 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе всех работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше, а также работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, указанных в подпункте "д" настоящего подпункта.";

б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) с 27 октября по 26 ноября 2021 г. обеспечить временный перевод на дистанционную работу с соблюдением статьи 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации всех работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих хронические заболевания, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и формирования иммунитета.

Требования настоящего подпункта не распространяются на:

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих 26 октября 2021 г.;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ;

работников медицинских организаций;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих временному переводу на дистанционную работу в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования соответствующей организации, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления;

работников органов и организаций, временный перевод которых на дистанционную работу регулируется федеральными правовыми актами;";

4) подпункт "а" подпункта 6.2 пункта 2 признать утратившим силу;

5) подпункт "е" подпункта 22 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"е) не осуществлять оказание услуг гражданам в период с 23.00 до 6.00. Указанное требование не распространяется на оказание услуг:";

6) подпункт "г" подпункта 27 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: ". Указанное требование не распространяется на театры, являющиеся федеральными учреждениями культуры";

7) в подпункте 36 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "федеральных учреждений культуры," исключить;

б) в абзаце втором слова "не являющихся федеральными учреждениями культуры" исключить;

8) подпункт 1 пункта 6 признать утратившим силу;

9) приложение № 2 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 27 октября 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







