Что мешает шить в России хорошую одежду из отечественных тканей

Энтузиастов, которые пытаются конкурировать с зарубежными фабриками, немало. Потребители постепенно проникаются доверием к российской продукции. Но ее себестоимость зачастую гораздо выше, чем у импортной. А в восприятии покупателя "наше" должно быть по определению дешевле. Ключевые проблемы текстильного и швейного производства обсудили на отраслевом форуме "Мануфактура 4.0" в Иванове.

Вкладывать с умом

По итогам 2020 года объем производства одежды в России вырос на 14,2 процента (до 168,3 миллиарда рублей), текстиля - на 27 (до 203,7 миллиарда). Экспорт одежды вырос вдвое. Формально это говорит о том, что у текстильных и швейных фабрик положение благоприятное. Чего нельзя сказать о ритейлерах одежды, которые потеряли 26 процентов оборота из-за ограничений в работе торговых центров, отметил основатель института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов:

- Даже если показатели фабрик улучшились за счет выпуска СИЗов, ситуация все равно радует. Деньги в отрасли есть, и их можно вкладывать в развитие. Но само по себе производство ткани или одежды не так уж выгодно. В цене, условно говоря, футболки за две тысячи рублей на долю производителя приходится всего 12 процентов. Остальное - различные накладные расходы, маржа бренда… Более половины цены составляет надбавка ритейлера. В такой цепочке более прибыльно быть не фабрикой, а брендом. Причем работать не в сегменте B2B, а именно на потребительском рынке. Мы недавно провели исследование для вологодского льнокомбината. В "Ашан" он продает метр текстиля за 200 рублей, а на рынке B2C можно продавать тот же метр за 500, как ткань для дизайна.

Предприятиям отрасли не хватает качественных стратегий развития, где все цифры были бы подкреплены маркетинговыми данными. В модернизацию здесь в принципе вкладывается недостаточно средств, но и те инвестпроекты, что появляются, бывают плохо проработаны, рассказала исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк" Алла Сбитнева:

- Долговой портфель по легкой промышленности - около 80 миллиардов рублей. В прошлом году сюда было инвестировано менее 18 миллиардов рублей, это очень маленькая сумма, которая не может стать драйвером отрасли. Эффективно ли работают эти деньги? Вопрос открытый. Мер господдержки сегодня много, но используются они не очень качественно. Допустим, приходит клиент, хочет открыть фабрику с объемом инвестиций четыре миллиарда рублей. Спрашиваем, кто будет покупать его продукцию в горизонте 10, 30, 50 лет, - не знает. Все текстильщики (у нас это в основном производители хлопчатобумажных тканей) конкурируют между собой. Они обновляют основные фонды, но бьются на одном рынке и не видят перспектив. А может, стоит пойти в нишу трикотажа? Рынок на 90 процентов занят импортом. Есть перспективы и по его замещению, и по выходу за рубеж. Если предприятие хочет остаться на плаву, то вкладывать надо не только в обновление оборудования, но и в цифровизацию, в развитие новых каналов обслуживания потребителей.

Силы не равны

Успешные производства тканей в России в большинстве случаев ориентированы на пошив специальной и домашней одежды, а также постельного белья. Для создания коммерческой одежды приходится закупать материалы за рубежом - качественные смесовые полотна, натуральный хлопок и шелк, кашемир и даже вискозу, хотя сырье для ее выпуска (целлюлоза) в стране как раз имеется.

На маркетплейсах на "национальность" продавца не смотрят, но вынуждают снижать цены до предела

- Я много лет добросовестно пытаюсь подобрать для своих коллекций российские ткани, это дело чести, но - ничего не получается. Это не то качество, которого ждет покупатель люксовых вещей, - признал известный модельер Игорь Чапурин.

Импортируя ткани, наши швейные фабрики оказываются в неравных условиях по сравнению с теми, кто ввозит готовые вещи. Ввозная пошлина на текстиль вдвое выше, чем на одежду, подчеркнул генеральный директор компании "Кароспорт" (Обнинск, Калужская область) Андрей Жаринов:

- Как можно организовать свое производство, если поставлять из-за рубежа сырье дороже, чем готовую продукцию? В этом году даже таможня не выдержала и написала в Минэкономразвития, что весь ритейл ввозится без сертификации и по специальным процедурам. Они или закрытые, или чрезмерно сложные. Например, процедура уполномоченного таможенного представителя, по которой ввозят импортную одежду. Вдобавок эту одежду не нужно сертифицировать (либо процедура проводится в Европе упрощенно). А для российских производителей сертификат на готовую продукцию стоит от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от того, в каком центре ты заказываешь эту услугу. К сертификату надо приложить протокол испытаний - это еще 25-30 тысяч рублей по каждому артикулу ткани, который у вас используется. На нашем предприятии этих артикулов полсотни! Я недавно оформил на своим компании два сертификата и шесть деклараций соответствия, заплатил 500 тысяч. Пять лет назад все то же самое стоило около 70. И это еще самые щадящие процедуры!

Офлайн-ритейлерам российская одежда не слишком интересна. Аудитория таких магазинов смотрит прежде всего на бирку, а не на качество. И при виде надписи "Сделано в РФ" ожидает, что цена будет вдвое ниже, чем у импортных аналогов.

- Себестоимость футболки "Адидас", сделанной в Китае, составляет 2,5-3 доллара. В магазинах у нас эта вещь будет стоить 40-45 долларов. Если такую же футболку делаем мы, то в торговых сетях на ней больше 100 рублей не зарабатываем, - привел пример эксперт.

На маркетплейсах на "национальность" продавца не смотрят, но вынуждают снижать цены до предела. Покупатели привыкли к скидкам, и различные программы лояльности выходят производителям боком.

- Первые три месяца на Wildberries прошли отлично, а потом площадка в одностороннем порядке переписала договор, лишив нас 30 процентов прибыли. Условия по доставке и хранению одежды изменились не в нашу пользу. То же самое происходит на Lamoda, - заявил Андрей Жаринов.

Еще один канал реализации - участие в госзакупках. Но здесь проблема известна всем: по условиям 44-ФЗ главным критерием отбора остается минимальная цена, а не качество. Вдобавок, по свидетельству главы "Кароспорта", технические требования порой пишутся как будто специально под китайских производителей. Однажды калужская фирма пыталась побороться за весьма выгодный контракт с центром спортивной подготовки сборных команд, выиграла, но… попала в реестр недобросовестных поставщиков. Решение удалось оспорить, "недовольный" представитель заказчика подпал под уголовное дело. Но подход к госзаказу в спортивной сфере не изменился, и спортивные команды в РФ по-прежнему в массе своей экипируются китайскими костюмами, добавил Жаринов.

Шансы есть

Вместе с тем в России, в отличие от многих стран, существуют меры господдержки, адресованные именно производителям текстиля и одежды.

Как сообщила начальник отдела департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Ольга Верховая, в кризисном 2020 году предприятия легпрома получили из бюджета 2,63 миллиарда рублей. До конца 2021-го объем финансирования составит 2,28 миллиарда, далее на поддержку отрасли планируют закладывать по два миллиарда ежегодно.

- Большим спросом пользуется субсидирование кредитов на пополнение оборотных средств, в том числе на оплату услуг, сырья и материалов, аренды помещений. Не менее актуальна единая лизинговая субсидия, которая покрывает до 70 процентов авансового платежа. Это основной драйвер модернизации производств, - пояснила Ольга Верховая. - В конце 2020-го средства были выделены 20 организациям, эффект за три года должен достигнуть 4,2 миллиарда рублей. По данной программе, правда, есть риск неосвоения средств. Призываем как можно быстрее заключать соглашения по лизингу оборудования.

В 2019-2020 годах предприятия легкой промышленности оформили 35 сделок по льготному лизингу 380 единиц техники на 1,5 миллиарда рублей. Подавляющее большинство покупателей - из Ивановской и Ярославской областей, отметил гендиректор АО "Объединенная лизинговая компания" Михаил Цыганков.

По линии Минпромторга также выделяются субсидии на производство пряжи и смесовой ткани с содержанием льна. Государство покрывает до 30 процентов затрат, снижая цену материалов до уровня импортных аналогов. Некоторые предприятия получают компенсацию расходов на изготовление полотна для школьной формы.

Прямая речь

Дмитрий Лукьянченко, гендиректор АО "Ивановоискож":

- Предприятия находятся в плену трех мифов. Первый - "Нам никто не помогает". Ивановский центр "Мой бизнес" вещает из каждого утюга, но, видимо, коллеги слушают не те утюги. Второй миф - "Мне ничего не дадут без связей". Третий - "Вместе с господдержкой я получу кучу проверок, которые не смогу пройти". А настоящая беда в другом. Если у компании нет адекватной идеи и четкого плана, то никакие деньги от государства не помогут.

Кстати

Фонд развития промышленности одобрил заявку компании "Фотопринт-Иваново", которая намерена вложить около 117 миллионов рублей в производство полимерного мембранного материала. Федеральный ФРП выделит 35 миллионов, региональный - 15. В результате в Иванове смогут выпускать многослойные ткани с улучшенными свойствами (включая защиту от патогенов), необходимые для создания специальной одежды и обуви, спортивного и туристского снаряжения, гидрокостюмов и курток для экстремальных морозов. Мембранные материалы также применяют при производстве непромокаемых пологов и укрытий, технического текстиля и упаковки.