Наталья Сергунина: Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM

Восемнадцать столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра презентовали свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. В этом году он проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась в Каннах (Франция) 11-14 октября, а переговоры в онлайн-режиме продолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерамииз Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 миллионов долларов".

По итогам 2020 года на московские кинокомпании и студии анимации пришлось 70 процентов выручки всех российских предприятий в этой сфере, добавила вице-мэр.

Среди участников кинорынка MIPCOM из Москвы- производители художественных и анимационных картин, компании, работающие в сфере оцифровки и хранения контента, управления правами на кинопроизведения, дистрибуции и лицензирования. Они представили зарубежным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, анимационных лент и сериалов, а также другие проекты.

Например, "Союзмультфильм" презентовал мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation - пятую часть франшизы "Снежная Королева", а компания Cyrillica -технологию озвучивания с помощью нейроголосов. Переговоры в рамках MIPCOM еще продолжаются: онлайн-витрина кинорынка будет открыта для байеров до 30 ноября.

Справка "РГ"

Московский экспортный центр (МЭЦ),подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра - увеличение числа столичных экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.