Павильон будущего музея Олимпийского комитета на ВДНХ готов на 40%

Ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 ВДНХ "Радиоэлектроника и связь", где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнены на 40 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель столичного градоначальника Петр Бирюков.

"Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние. В частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада, - отметил Бирюков. - Используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся".

Заммэра напомнил, что работы в павильоне №15 начались в 2019 году. Проект завершен на 40 процентов, выполнена расчистка стен, поверхностей лепного декора и фасадов от неисторических закрасок, укреплены и восстановлены конструктивные элементы главного фасада. В здании появится новый подвальный этаж, поэтому проведены мероприятия по усилению фундамента и закреплению грунта специальными сваями.

Сейчас специалисты ведут реставрацию и воссоздание лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области. В павильоне завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада. Завершить работы планируется в следующем году.