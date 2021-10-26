Самым аварийным днем прошлой недели в Москве стала среда

На прошлой неделе самым аварийным днем стала среда. В этот день зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли 2 человека и 37 получили ранения, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Всего за прошлую неделю в столице зафиксировано 168 аварий, в которых 8 человек погибли и 179 пострадали, в том числе ранены 14 детей.

Наиболее частые виды ДТП в Москве, да и в России, это столкновения транспорта и наезды на пешеходов. На прошлой неделе лидерами стали именно наезды. Всего зафиксировано 75 таких происшествий. Столкновений произошло 72.

Почти половина всех наездов - 47 процентов - произошла по вине самих пешеходов: переходили дорогу в неположенном для этого месте.