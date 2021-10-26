Тульский наркодилер получил 15 лет строгого режима

Тульский суд признал 33-летнего жителя Новомосковска виновным а торговле наркотиками в значительном размере и покушении на сбыт наркотиков - уже в крупном размере.

Задержали ранее несудимого наркодилера в октябре 2020 года - он разместил в городе Донской две закладки, дома у него нашли еще 32 готовых к размещению контейнера. Общая масса найденных наркотиков превысила 125 граммов, рассказали в прокуратуре региона.

Судили мужчину за сбыт запрещенных к обороту веществ в составе организованной группы - уголовное дело против других ее участников выделено в отдельное производство. По совокупности преступлений закладчик получил 15 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.