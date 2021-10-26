На Сахалине отремонтируют мост, который "держится на скотче"

В Сахалинской области отремонтируют железнодорожный мост, часть которого рабочие во время ремонта заклеили скотчем.

Жители села Правда Холмского района разместили в соцсетях снимок, на котором видно, что прогнившие конструкции перехода покрыли краской, а дыру заклеили скотчем. Это сделали рабочие во время ремонта объекта.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе сахалинского отделения Дальневосточной железной дороги, на 51 километре перегона Невельск - Холмск ремонт сделали "в рамках текущего содержания" - привели в порядок бордюры и покрасили перила. Реконструкция же моста не проводилась. Вероятно, задумка со скотчем - идея самих рабочих.

В начале ноября уголок на ограждении, где был скотч, заменят.