ООО "Транснефть - Восток" исследовало более 9000 экологических проб

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги деятельности в сфере экологии и охраны окружающей среды за девять месяцев 2021 года. Было проведено исследование 9,3 тыс. проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.

В том числе исследование 7,4 тыс. проб проведено собственными лабораториями предприятия, оснащенными средствами измерений и оборудованием для отбора проб и проведения их исследований в соответствии с областью аккредитации. Превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено.

Экологический мониторинг проводился на территориях расположения производственных объектов компании в Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия).

В отчетном периоде Иркутское районное нефтепроводное управление (ИРНУ) прошло внеплановую проверку Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Представители Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подтвердили соблюдение на объектах в Иркутской области требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством РФ.

Фото: ООО "Транснефть - Восток"

В рамках реализации экологической программы в текущем году в Вилюйское водохранилище (РС(Я) и Братское водохранилище выпущено более 63 тысяч мальков ценных пород рыб. Всего за время действия экологической программы с 2009 года в водоемы регионов выпущено более 17 миллионов молоди рыбы, суммарный объем финансирования, выделенного компанией, превысил 50 миллионов рублей.

В целом на реализацию комплекса мероприятий в сфере охраны окружающей среды ООО "Транснефть - Восток" за девять месяцев текущего года направило более 35 миллионов рублей.

С целью повышения уровня экологической ответственности сотрудников ООО "Транснефть - Восток" проведены экологические акции, в числе которых уборка общественных территорий, сбор макулатуры, помощь приютам для животных.

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"