ООО "Транснефть - Восток" исследовало более 9000 экологических проб

Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях 11:08
Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома 11:00
Ученые создали материал для диагностики болезней легких по выдоху 10:57
Сенатор: Регионы сами решат вопрос о предоставлении выходных для вакцинации 10:57
В Калининградской области объявили нерабочие дни и новые ограничения 10:56
Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге 10:55
В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 10:39
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В село на Колыме из-за вероятной вспышки COVID-19 вылетели медики 10:08
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 11:35

ООО "Транснефть - Восток" исследовало более 9000 экологических проб

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги деятельности в сфере экологии и охраны окружающей среды за девять месяцев 2021 года. Было проведено исследование 9,3 тыс. проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.
Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

В том числе исследование 7,4 тыс. проб проведено собственными лабораториями предприятия, оснащенными средствами измерений и оборудованием для отбора проб и проведения их исследований в соответствии с областью аккредитации. Превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено.

Экологический мониторинг проводился на территориях расположения производственных объектов компании в Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия).

В отчетном периоде Иркутское районное нефтепроводное управление (ИРНУ) прошло внеплановую проверку Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Представители Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подтвердили соблюдение на объектах в Иркутской области требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством РФ.

Фото: ООО "Транснефть - Восток"

В рамках реализации экологической программы в текущем году в Вилюйское водохранилище (РС(Я) и Братское водохранилище выпущено более 63 тысяч мальков ценных пород рыб. Всего за время действия экологической программы с 2009 года в водоемы регионов выпущено более 17 миллионов молоди рыбы, суммарный объем финансирования, выделенного компанией, превысил 50 миллионов рублей.

В целом на реализацию комплекса мероприятий в сфере охраны окружающей среды ООО "Транснефть - Восток" за девять месяцев текущего года направило более 35 миллионов рублей.

С целью повышения уровня экологической ответственности сотрудников ООО "Транснефть - Восток" проведены экологические акции, в числе которых уборка общественных территорий, сбор макулатуры, помощь приютам для животных.

Больше официальной информации - на сайте.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"

В регионах Компании Пресс-релизы компаний Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО ДФО

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры