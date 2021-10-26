В Хабаровске при падении башенного крана погиб рабочий

В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание поликлиники. ЧП произошло сегодня в 17:30 по местному времени.

"В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщает прокуратура региона.

На место трагедии выехал и.о.прокурора города Юрий Попов и прокурор Индустриального района Илья Блудов, чтобы уточнить обстоятельства происшествия.

Надзорный орган в ходе проверки даст оценку исполнения законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности.