В Приморье после удара током погиб подросток, второй - в больнице

В Приморском крае подростки, бегая по вагону поезда, получили удары током. От полученных травм один из них скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Предварительно известно, что 24 октября около шести часов вечера по местному времени на одном из железнодорожных путей станции Спасск-Дальний двое несовершеннолетних бегали по вагонам поезда, груженного лесом.

"Они получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами", - сообщает Восточное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.