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25.10.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

В Приморье после удара током погиб подросток, второй - в больнице

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае подростки, бегая по вагону поезда, получили удары током. От полученных травм один из них скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Подросток получил травмы после удара током на мосту в Приморье

Предварительно известно, что 24 октября около шести часов вечера по местному времени на одном из железнодорожных путей станции Спасск-Дальний двое несовершеннолетних бегали по вагонам поезда, груженного лесом.

"Они получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами", - сообщает Восточное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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