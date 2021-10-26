Двух жителей Прикамья осудили на 14 лет за вымогательство 25 миллионов

Березниковский городской суд Пермского края признал виновными двух местных жителей в вымогательстве.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники, угрожая оружием, потребовали от мужчины передать им коммерческую недвижимость стоимостью порядка 25 миллионов рублей. Потерпевший сообщил, что недвижимость находится в обременении банка. Узнав об этом, нападавшие поменяли свои планы и потребовали от своей жертвы ежемесячно перечислять им определенную сумму денег, вырученную от сдачи помещений базы в аренду. После этого они направились к автомобилю бизнесмена, чтобы проехать по территории базы и осмотреть ее. В этот момент предпринимателю удалось сбежать и спрятаться от нападавших.

В скором времени вымогателей задержали сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска в частном доме одного из осужденных был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов. В частности, был обнаружен автомат АК-74 и три магазина патронов к нему, а также пистолет Макарова и пистолет ПСМ со сбитыми номерами.

Суд приговорил обоих осужденных к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.