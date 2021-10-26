В Перми разработано новое тарифное меню

Департамент транспорта администрации города Перми подготовил предложения, касающиеся развития проездных документов. Проанализировав данные, поступившие после проведения соцопроса на портале "Управляем вместе", стало понятно, что действующее тарифное меню не способно покрыть существующие потребности пассажиров.

Почти 70 процентов респондентов отказываются от приобретения проездного документа по причине его невыгодности. Поэтому было принято решение о развитии тарифных пакетов и снижении их стоимости. Так, например, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20 процентов: с нынешних 2232 рублей до 1785 рублей. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездной.

Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных - безлимитный проездной для пенсионеров (1050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездные для школьников и студентов.

При этом стоимость разовой поездки планируется приблизить к экономически обоснованной величине. С учетом планов полного обновления подвижного состава автобусов и трамваев, а также реальному уровню пассажиропотока за минувший год - расчетный тариф должен составить 37 рублей за одну поездку. На сегодняшний день в Перми при одном из самых высоких показателей по качеству услуг перевозки тариф на проезд намного ниже, чем в крупных соседних городах: Екатеринбург (32 рубля с 2022 года), Нижний Новгород (30 рублей), Казань (35 рублей).

По расчетным данным, гражданский проездной на месяц станет выгоден пассажирам, которые совершают от 50 поездок за этот период, а проездной на 40 поездок выгоден для пассажиров, совершающих поездки два раза в день, на работу и обратно. При нынешней стоимости проездных выгода наступает только с 85 поездки в месяц. В части льготных проездных основные изменения затронули срок действия и условия предоставления льготы. Основные запросы от пассажиров сводились к тому, что они не успевают использовать все поездки до того момента, когда они сгорят, поэтому по новым условиям предлагается сделать их доступными в течение квартала, без аннулирования в конце одного месяца.

Сформированный пакет предложений развития тарифного меню предлагается рассмотреть совместно с депутатами Пермской городской думы, после чего будет принято решение о внедрении или о дополнительной проработке отдельных вопросов.

Напомним, что с 1 января 2022 года будут действовать бесплатный проезд для учеников 1-4 классов и льготы при оплате проезда для членов малоимущих многодетных семей. Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет ежемесячно пополнять.