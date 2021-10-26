В Перми разработано новое тарифное меню

Почти 70 процентов респондентов отказываются от приобретения проездного документа по причине его невыгодности. Поэтому было принято решение о развитии тарифных пакетов и снижении их стоимости. Так, например, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20 процентов: с нынешних 2232 рублей до 1785 рублей. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездной.
Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных - безлимитный проездной для пенсионеров (1050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездные для школьников и студентов.
При этом стоимость разовой поездки планируется приблизить к экономически обоснованной величине. С учетом планов полного обновления подвижного состава автобусов и трамваев, а также реальному уровню пассажиропотока за минувший год - расчетный тариф должен составить 37 рублей за одну поездку. На сегодняшний день в Перми при одном из самых высоких показателей по качеству услуг перевозки тариф на проезд намного ниже, чем в крупных соседних городах: Екатеринбург (32 рубля с 2022 года), Нижний Новгород (30 рублей), Казань (35 рублей).
По расчетным данным, гражданский проездной на месяц станет выгоден пассажирам, которые совершают от 50 поездок за этот период, а проездной на 40 поездок выгоден для пассажиров, совершающих поездки два раза в день, на работу и обратно. При нынешней стоимости проездных выгода наступает только с 85 поездки в месяц. В части льготных проездных основные изменения затронули срок действия и условия предоставления льготы. Основные запросы от пассажиров сводились к тому, что они не успевают использовать все поездки до того момента, когда они сгорят, поэтому по новым условиям предлагается сделать их доступными в течение квартала, без аннулирования в конце одного месяца.
Сформированный пакет предложений развития тарифного меню предлагается рассмотреть совместно с депутатами Пермской городской думы, после чего будет принято решение о внедрении или о дополнительной проработке отдельных вопросов.
Напомним, что с 1 января 2022 года будут действовать бесплатный проезд для учеников 1-4 классов и льготы при оплате проезда для членов малоимущих многодетных семей. Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет ежемесячно пополнять.