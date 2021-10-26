К осенне-зимнему периоду АО "РЭС" подошло с высокими показателями надежности

Надежное и качественное электроснабжение потребителей - один из основных приоритетов производственной деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети" как системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области.

В связи с этим энергетики пристально отслеживают динамику показателей надежности, особенно в преддверии осенне-зимнего периода (ОЗП). Именно в это время электросети подвергаются всевозможным испытаниям на прочность - от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок, обусловленных многократно возрастающим энергопотреблением из-за повсеместного использования электрообогревателей.

По итогам 9 месяцев 2021 года объекты электросетевого хозяйства АО "РЭС" показали высокий уровень надежности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на предприятии удалось в 2 раза снизить среднюю продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), а среднюю частоту (Пsaifi) сократить на 32 процента.

Стоит отметить, что в целом за отчетный период не было допущено масштабных технологических нарушений, существенно повлиявших на бесперебойное электроснабжение потребителей. А произошедшие аварийные отключения, как правило, были вызваны внешними факторами - в основном несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах электросетей или неблагоприятными погодными условиями.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО "РЭС". Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка. В настоящее время завершена работа комиссий по проверке готовности филиалов АО "РЭС" к работе в ОЗП 2021 - 2022 гг.

Кроме того, оперативный персонал компании регулярно принимал участие в учениях и тренировках, направленных на отработку взаимодействия при ликвидации условных аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области.

Все это позволяет АО "РЭС" успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей региона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"