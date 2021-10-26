К осенне-зимнему периоду АО "РЭС" подошло с высокими показателями надежности

Новости

Мясников назвал неожиданные причины боли в горле 10:18
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
На Чукотке ужесточили и продлили ограничительные меры по коронавирусу 08:19
Российский препарат для лечения рака легких испытывают в Китае 08:07
Россияне выбирают подработку вместо кредитов в случае нужды в деньгах 07:55
Эксперт рассказал, что будет с рублем в 2022 году 07:35
В Китае от COVID-19 начнут прививать детей с трехлетнего возраста 07:30
Сахалинский предприниматель продал фальшивые перчатки на 3 млн рублей 07:24
Бразилия протестирует ядерную силовую установку для своей подлодки 07:05
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19 07:03
В МИД России обеспокоены демонизацией сербского народа Боснии и Герцеговины 06:56
Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября 06:23
Диетолог Бердов рассказал, как не набрать вес в период холодов 05:40
На Соломоновых Островах взорвалась бомба времен Второй мировой войны 05:32
Диетологи назвали лучшие напитки для похудения на завтрак 05:05
Старейшую газету Чили обвинили в "оправдании нацизма" 04:58
Жители Приамурья нарушили антиковидные требования 04:50
Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку 04:46
В США опубликованы обновленные правила въезда в страну 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 09:35

К осенне-зимнему периоду АО "РЭС" подошло с высокими показателями надежности

Надежное и качественное электроснабжение потребителей - один из основных приоритетов производственной деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети" как системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В связи с этим энергетики пристально отслеживают динамику показателей надежности, особенно в преддверии осенне-зимнего периода (ОЗП). Именно в это время электросети подвергаются всевозможным испытаниям на прочность - от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок, обусловленных многократно возрастающим энергопотреблением из-за повсеместного использования электрообогревателей.

По итогам 9 месяцев 2021 года объекты электросетевого хозяйства АО "РЭС" показали высокий уровень надежности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на предприятии удалось в 2 раза снизить среднюю продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), а среднюю частоту (Пsaifi) сократить на 32 процента.

Стоит отметить, что в целом за отчетный период не было допущено масштабных технологических нарушений, существенно повлиявших на бесперебойное электроснабжение потребителей. А произошедшие аварийные отключения, как правило, были вызваны внешними факторами - в основном несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах электросетей или неблагоприятными погодными условиями.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО "РЭС". Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка. В настоящее время завершена работа комиссий по проверке готовности филиалов АО "РЭС" к работе в ОЗП 2021 - 2022 гг.

Кроме того, оперативный персонал компании регулярно принимал участие в учениях и тренировках, направленных на отработку взаимодействия при ликвидации условных аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области.

Все это позволяет АО "РЭС" успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей региона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19