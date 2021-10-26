Российские и зарубежные эксперты обсуждают в Томском политехе внедрение водородных технологий

На площадке Томского политехнического университета (ТПУ) открылась II всероссийская конференция с международным участием "Водород. Технологии. Будущее". Около двухсот специалистов из России, Германии, Бельгии, Индии и ЮАР обсуждают здесь проблемы и перспективы внедрения "зеленой" энергетики будущего.

Научная конференция как с очным, так и с дистанционным участие экспертов проходит в четырех секциях: "Технологии получения водорода", "Транспортировка и хранение водорода", "Использование водорода" и "Взаимодействие водорода с конструкционными материалами и безопасность водородных технологий". Местом проведения мероприятия не случайно стал ТПУ, в вузе развитие водородных технологий называют одним из ключевых направлений исследовательской деятельности. Этой проблематикой здесь занимаются около 150 ученых и инженеров.

- Мы хотим стать той точкой, где будут апробироваться технологии водородной энергетики в сложных климатических условиях, - отметил на открытии конференции в понедельник, 25 октября, и. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев. - Мы понимаем, что те технологии, которые работают в нашем регионе, могут быть тиражированы в других климатических зонах. При этом мы считаем, что крайне важно формировать не только технологическую повестку, но и экспертную, которая сейчас выстраивается в стране, чтобы определять стратегические направления развития как технологий, так и их потребления.

В свою очередь директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев назвал Томск одним из ведущих научно-технологических центров страны. По его мнению, переход к "зеленой" энергетике смогут позволить себе лишь немногие страны. При этом Россия имеет все возможности, чтобы оставаться в числе технологических лидеров новой энергетической эпохи. Для этого требуется прогнозировать сценарии перехода на водородные технологии и возможные социально-экономические последствия.

Фото: Пресс-служба ТПУ

По мнению вице-губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, переход на водородную энергетику нельзя назвать ближнесрочным процессом, поэтому выстраивать технологически перспективы стоит на более высоком уровне, нежели региональный.

- Будет ли заказчик в Российской Федерации на глобальном рынке? Такой заказчик появился уже сегодня, - подчеркнула заместитель главы региона. - Например, на Сахалине строятся заводы по получению водородного топлива. Для нас это тот самый сигнал, что такие технологии востребованы. И в этом смысле хорошо, что томские ученые уже много лет работают по водородной тематике.

Конференция завершится 27 октября.