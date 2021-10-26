В Приангарье задержали мать, запершую четырех детей в квартире без еды

Полиция Иркутской области нашла и доставила в Следственный комитет жительницу Братского района, которая на несколько суток бросила четверых сыновей в запертой квартире. Об этом сообщил сегодня региональный главк МВД.

Напомним, мальчики в возрасте от года до десяти лет несколько дней оставались взаперти в многоэтажном доме поселка Осиновка. Продукты малолетним передавала соседка с помощью веревки, спущенной детьми с третьего этажа. Братьев вызволили из заточения полицейские, поднявшись к окну по выдвижной лестнице пожарной машины. Спасенных поместили в реабилитационный центр.

Правоохранители уточнили: мать неоднократно привлекала внимание сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, на этот раз женщина находилась в гостях у знакомой. Объяснять свое поведение 31-летняя мать отказалась. Сотрудники СК задержали ее и поместили под стражу. Жительницу Приангарья подозревают в оставлении детей в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.