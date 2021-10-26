В Новосибирске хоккеист умер на стадионе

Следователи начали проверку после смерти 44-летнего мужчины на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска. Как подтвердил "РГ" источник в правоохранительных органах, речь идет о хоккеисте Константине Гнездилове.

Как отметили в областном Следственном управлении СКР, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что трагедия не имела криминального характера.

С соболезнованиями родным и близким Константина Гнездилова в соцсетях выступили представители Сибирской хоккейной лиги. Там уточнили, что спортсмен играл на позиции защитника в клубе "Легион". Как сообщают "Вести-Новосибирск", хоккеист почувствовал себя плохо в раздевалке после матча. Он упал в обморок, врачам не удалось спасти жизнь сибиряка.