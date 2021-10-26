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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске возбудили дело о нападении охранника на ребенка в магазине

Текст: Никита Зайков

Уголовное дело о травмировании 13-летнего мальчика возбудили в Новосибирске после доследственной проверки. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, вред здоровью ребенка причинил охранник одного из продуктовых супермаркетов в Дзержинском районе города.

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Ранее ход проверки по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью малолетнего, не опасного для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья.

По данным следствия, мальчик выбирал товар в магазине, однако что-то в его действиях не устроило 53-летнего сотрудника охраны. Мужчина подошел к ребенку и после непродолжительной беседы применил силу. В итоге ребенок получил повреждения средней тяжести. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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