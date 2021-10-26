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26.10.2021 09:39
Рубрика: Происшествия

Жителя Хакасии оштрафовали на миллион рублей за незаконный оборот золота

Текст: Дмитрий Машуков

В Абакане мировой суд принял решение оштрафовать жителя поселка Туим на 1,1 миллиона рублей. Кроме того, у нарушителя закона изъято золото на 2,2 миллиона рублей. Его передадут в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней России.

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Городской суд Абакана после рассмотрения апелляции оставил решение мирового суда без изменений, сообщает "Интерфакс".

Основанием для судебного преследования и приговора стали материалы регионального управления ФСБ. Сотрудники ведомства нашли у жителя Ширинского района Республики Хакасия около 630 граммов золота. Лицензии и других документов, необходимых для добычи, перевозки и хранения драгметаллов у мужчины не оказалось.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

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