Жителя Хакасии оштрафовали на миллион рублей за незаконный оборот золота

В Абакане мировой суд принял решение оштрафовать жителя поселка Туим на 1,1 миллиона рублей. Кроме того, у нарушителя закона изъято золото на 2,2 миллиона рублей. Его передадут в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней России.

Городской суд Абакана после рассмотрения апелляции оставил решение мирового суда без изменений, сообщает "Интерфакс".

Основанием для судебного преследования и приговора стали материалы регионального управления ФСБ. Сотрудники ведомства нашли у жителя Ширинского района Республики Хакасия около 630 граммов золота. Лицензии и других документов, необходимых для добычи, перевозки и хранения драгметаллов у мужчины не оказалось.