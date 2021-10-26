Ставрополец стал фигурантом уголовного дела об избиении пасынков

Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Кисловодска, который, по версии следствия, избивал ремнем двух своих пасынков, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Информация о мужчине, который, всячески издевался над несовершеннолетними пасынками, появилась в средствах массовой информации. После этого делом занялись следователи СК РФ. Было возбуждено уголовное дело.

- В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2018 года по апрель 2021 года 46-летний отчим систематически причинял ремнем телесные повреждения 14-летнему и 12-летнему пасынкам, а также оскорблял и унижал их, - говорится в сообщении СК РФ.

Для расследования назначены судебные экспертизы и другие процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.