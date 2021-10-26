Лавров: Пандемия изменила международное сотрудничество в здравоохранении

Борьба с пандемией коронавируса придала новое измерение международному сотрудничеству в области здравоохранения. Об этом на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Борьба с распространением коронавирусной инфекции придала новое измерение многосторонней кооперации в области здравоохранения. Социально-экономическое восстановление после пандемии - также наш общий приоритет. Ценим активную и полезную деятельность СБЕР по этим направлениям", - сказал Лавров.

Он также отметил важность и своевременность инициативы Мурманской области по обсуждению совместных мер противодействия пандемии. В рамках этой инициативы, в том числе прошли четыре видеоконференции на тему "Баренцев регион против коронавируса". В роли председателя выступил губернатор области Андрей Чибис.

В норвежском Тромсё проходит очередная министерская сессия СБЕРа, учрежденного в 1993 году как форум регионального сотрудничества. Постоянными членами Совета являются Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. Еще девять стран - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония - имеют статус наблюдателей. Главная цель СБЕРа - содействовать устойчивому развитию Баренцева региона и сотрудничеству между его главными "игроками" по всем направлениям.