Росгвардия накрыла сеть подпольных игровых клубов в Архангельске

В Архангельске провели межведомственную операцию региональных управлений Росгвардии, МВД и Следкома. Ее итогом стало пресечение деятельности игровых клубов, занимающихся азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской области. На представленном видео можно понаблюдать за действиями силовиков.

Как добавили в региональном Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ - незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой. Фигурантами стали девять жителей Архангельска возрастом от 24 до 52 лет.

Как считает следствие, с 2019-го по октябрь 2021 года они объединились в устойчивую группу, арендовали помещения в городах Новодвинске и Архангельске, где проводили азартные игры с использованием специально приобретенного игрового оборудования, подключенного к сети интернет.