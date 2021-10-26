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26.10.2021 16:07

"Россети" ввели в Калининградской области пять ключевых центров питания

В результате реконструкции пяти подстанций 110 кВ 110/15 кВ - "Ладушкин", "Славск", "Полесск", "Озерки" и "Багратионовск" в Калининградской области совокупная мощность энергообъектов выросла в 1,5 раза, тем самым повышена надежность электроснабжения, а также покрыты текущие и перспективные потребности в мощности территорий с населением более 100 тысяч человек в 120 населенных пунктах, 200 социально значимых организаций.
Фото: Дирекция по связям с общественностью "Россети Янтарь" Фото: Дирекция по связям с общественностью "Россети Янтарь"
Фото: Дирекция по связям с общественностью "Россети Янтарь"

В церемонии торжественного пуска приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, а также генеральный директор "Россети Северо-Запад", и.о. генерального директора "Россети Янтарь" Артем Пидник.

В ходе реконструкции на энергообъектах установлено современное силовое и коммутационное оборудование преимущественно российского производства. Внедрены передовые технологические решения, обеспечивающие наблюдаемость и дистанционный контроль работы оборудования. Автоматизированные системы управления обрабатывают более 8 700 сигналов.

Информационный обмен переведен в "цифру" на основе протокола МЭК 61850. Установлены многофункциональные приборы измерений и учета электроэнергии, современная микропроцессорная релейная защита.

Работы проведены в рамках программы по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области, являющейся самой масштабной в стране в разрезе одного субъекта по набору мероприятий и объему финансирования. Совокупный объем финансирования составляет более 22,17 миллиарда рублей. За 5 лет построено и реконструировано около 1,5 тысяч километров линий электропередачи, возведено и комплексно реконструировано восемь подстанций 110/15 кВ (общая мощность - 346 МВА), в том числе с применением цифровых технологий.

- Ввод пяти крупных реконструированных подстанций существенно повышает качество и надежность энергоснабжения региона, а также обеспечивает дополнительную энергобезопасность Калининградской области, - подчеркнул Николай Шульгинов.

По его словам, модернизация подстанций создаст мультипликативный эффект: улучшение инвестиционного климата, создание новых рабочих мест, кроме того, у бизнеса и производственного комплекса появятся новые возможности, увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет.

- Калининградская область находится в фокусе особого внимания Группы "Россети". Это обусловлено как уникальным географическим положением территории и связанными с ним вопросами обеспечения энергобезопасности, так и ее высоким социально-экономическим потенциалом. В реконструкцию пяти подстанций, которые введены сегодня, инвестировано 2,5 миллиарда рублей. Это важный вклад в обеспечение региона электроснабжением по самым высоким стандартам надежности в соответствии с потребностями потребителей в мощности", - отметил Андрей Рюмин.

- Наша задача - помогать развивать Калининградскую область, повышать ее инвестиционную привлекательность и туристический потенциал. Для этого создаем современную и надежную электросетевую инфраструктуру. Благодаря реконструкции пяти подстанций мы обеспечили 22 МВт резерва для новых подключений. Отмечу, что "Россети Янтарь" провели модернизацию без погашения потребителей, - отметил Артем Пидник.

- Я хочу поблагодарить Минэнерго России и "Россети" за то внимание, которое уделяется региону в последние годы, - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - На этой подстанции созданы дополнительные резервные мощности. Резиденты Особой экономической зоны как раз запитаны от данного объекта. И он будет востребован потребителями в полном объеме. Это дает перспективу развития региона, - заключил Антон Алиханов.

Материал предоставлен дирекцией по связям с общественностью "Россети Янтарь"

Фото: Дирекция по связям с общественностью "Россети Янтарь"
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