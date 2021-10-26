В Петербурге загорелась лаборатория электротехнического университета

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете произошел пожар в помещении лаборатории.

Как сообщило ГУ МЧС по городу, горела обстановка на первом этаже административного здания на улице Профессора Попова, 5. Огонь распространился на 6 квадратных метров помещения общей площадью 50 "квадратов". Пожар тушили 25 огнеборцев с помощью 6 единиц техники.

Возгорание оперативно ликвидировали. Никто из студентов и сотрудников вуза не пострадал.

По данным РИА Новости, из здания было эвакуировано около 100 человек. Причины возгорания устанавливаются.