В Великобритании зарезали программиста из Петербурга

В Великобритании убит сотрудник Оксфордского университета Леонид Лабошин. В учебном заведении он занимался выявлением и лечением онкологических заболеваний с помощью IT-технологий, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, нападение произошло в местечке Ботли недалеко от университетского городка. Лабошин скончался от серии ножевых ранений. В убийстве подозревают некоего Юджина Комана, о нем известно, что ему 33 года и что он задержан.

Леонид Лабошин - выпускник СПбГУ, в Великобританию он уехал несколько лет назад, устроился работать программистом.

Полиция Великобритании со ссылкой на родственников погибшего распространила заявление, в котором указано, что Леонид Лабошин был чутким, умным и светлым человеком, любил музыку, в частности, играл на гитаре, скрипке, пианино, у него было множество планов.

Каковы были мотивы убийцы, сейчас устанавливается.