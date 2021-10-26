На Кубани осудили сожителей, убивших 11-месячного ребенка из-за плача

В Краснодарском крае суд огласил приговор по резонансному делу об убийстве матерью и ее сожителем ребенка, которому не исполнилось и года. По данным следствия, переданным в суд, пара до смерти избила младенца руками, ногами, доской и металлической толкушкой для пюре только из-за того, что он плакал и мешал им отдыхать. В пресс-службе Краснодарского краевого суда отметили, что мужчина и женщина признаны виновными в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Жестокая и циничная расправа произошла в марте 2020 года в станице Удобной Отрадненского района. По данным суда, 13 марта женщина разозлилась на плач 11-месячного сына и несколько раз ударила его кулаком по голове, а затем ногой в область голени. В результате малыш получил тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей ноги. Женщина с сожителем решили ребенка в больницу не везти и даже не оказали никакой помощи.

- 31 марта 2020 года подсудимая вместе со своим сожителем, будучи раздраженными постоянными криками ребенка, вместе начали его избивать, нанося удары по голове кулаками, а затем доской и металлической "толкушкой" для приготовления картофельного пюре. От полученных травм ребенок скончался, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В последнем слове мать ребенка заявила, что невиновна и всю ответственность переложила на плечи своего сожителя, а тот вообще отказался что-либо говорить.

В результате женщину признали виновной по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". И мать, и ее сожитель признаны судом виновными по пунктам "в" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное группой лиц". Женщину приговорили к 16 годам в колонии общего режима, мужчину к 12 годам строгого режима. Также ему придется наблюдаться у психиатра в колонии.