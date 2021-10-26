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26.10.2021 17:09
Рубрика: Власть

Швыдкой: Скифское золото должно вернуться туда, откуда было привезено

Текст: Наталья Лебедева
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал "РГ" решение суда в Амстердаме по скифскому золоту. Напомним, суд в Нидерландах сегодня постановил, что скифское золото из коллекции крымских музеев должно быть передано Украине.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Хочу сразу отметить, сам факт столь длительного обсуждения в нидерландских судах вопроса принадлежности "скифского золота", которое было вывезено для экспонирования в Амстердаме, свидетельствует о том, что это очень сложная юридическая коллизия. Она не совсем обычная и, возможно, даже не укладывается в существующие правовые нормы. Именно поэтому логика российской стороны, которая передала судебный процесс на уровень музеев, была понятна: вещи должны вернуться туда, откуда они были привезены, то есть в музеи Крыма. Разумеется, есть и другая точка зрения, по которой музеи являются распорядителями, а не правообладателями тех объектов, которые в них находятся. Эта точка зрения похоже восторжествовала в апелляционной инстанции нидерландского суда. Но, как мне кажется, о таком решении можно только сожалеть, потому что нарушено понимание музейной этики, которая, повторю, предусматривает, возвращение предметов, взятых из какого-то музея, в тот же самый музей.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Я не собираюсь обсуждать квалификации или профессионализм нидерландских судей. Это люди, как правило, в высшей степени профессиональные. Но, безусловно, любое судебное решение принимается в определенном контексте. В данном случае этот контекст в высшей степени политизирован. Как мы знаем, СМИ Нидерландов не без участия правительства страны по многим вопросам нагнетают антироссийские настроения. Да и Европейский союз, как показала последняя встреча ЕС и Украины, также занимает, мягко говоря, недружественную позицию в отношении Российской Федерации.

Есть еще одна надежда на то, что юридическое разбирательство может продолжиться в Верховном суде Нидерландов. Я думаю, в этом есть смысл и логика, потому что такого рода процессы надо вести до конца, доходя до последней инстанции. И я бы не стал сейчас говорить о том, какие ответные меры может принять Российская Федерация. Здесь нужно взвесить все про и контра и принять те решения, которые не навредили бы нам самим.

В регионах Власть Позиция Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Колонка Михаила Швыдкого

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