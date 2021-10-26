В Новороссийске школьника ранило при сдаче норм ГТО

В Новороссийске 15-летний мальчик ранил себя во время сдачи норм ГТО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что 21 октября 2021 года в тире, арендованном образовательным учреждением, проходила сдача норм ГТО. Во время проведения стрельб из травматического оружия мальчик перезаряжал оружие, после чего произошел самопроизвольный выстрел в стену, пуля от которого отрекошетила в лицо ребенку.

Пострадавшего доставили в больницу № 1 Новороссийска, где ему оказали первую медицинскую помощь.

По факту ранения надзорное ведомство организовало проверку. Специалисты дадут оценку причинам и условиям инцидента.